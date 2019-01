Oppo bringt Smartphone-Kamera mit zehnfach optischen Zoom

Zweifacher optischer Zoom bei Smartphones ist in einigen Geräten bereits zu finden, wie etwa im Xiaomi Mi 8 Pro, Samsung Galaxy Note 9 und OnePlus 6T (hier im futurezone-Test). Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo, der wie OnePlus und Vivo unter dem Dach von BBK Electronics zuhause ist, will in Sachen Zoom bei Smartphones jetzt aber neue Maßstäbe setzen: Am 16. Jänner wird das Unternehmen ein Smartphone präsentieren, das über einen zehnfachen optischen Zoom verfügt.