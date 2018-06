Oppo Find X: iPhone-X-Konkurrent mit ausfahrbarer Kamera statt Notch

Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo hat am Dienstagabend in Paris sein neues Spitzenmodell vorgestellt. Anstatt eines Notchs setzt Oppo bei dem Handy auf einen Mechanismus, bei dem der Rahmen des Handys ausgeklappt werden kann. Erst dann werden sowohl Front- und Hauptkamera sichtbar bzw. können genutzt werden.

Das Display erstreckt sich über die vertikalen Kanten und erinnert so unter anderem an Samsungs Galaxy S9 Plus. Das Display des Oppo nimmt aber mit 93,8 Prozent einen noch größeren Teil der Front ein.