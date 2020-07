Orange bringt neuen Europa-Tarif

Der Mobilfunkanbieter Orange bietet mit "All in Europa" den, nach eigenen Angaben, "günstigsten Europa-Tarif Österreichs". Um 12 Euro im Monat erhält man 100 Freiminuten für ganz Europa, sowohl für Telefonie im Ausland als auch für das in das Ausland telefonieren. Dazu erhält man 100 SMS sowie 1.000 Minuten österreichweit. Mobiles Internet ist unbeschränkt, wird allerdings ab einem Gigabyte auf 64 kb/s gedrosselt. Der Tarif ist ohne Bindung ab dem 1.Mai im Webshop und allen Orange-Stores erhältlich.