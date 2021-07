Ouya-Konsole: Jedes Jahr ein neues Gerät

In einem Interview mit Engadget sagt Uhrmann, dass das Unternehmen von den raschen Entwicklungen und dem rapiden Preisverfall am Hardware-Sektor profitieren will. „Wenn wir mehr als acht GB Flash-Speicher in unsere Box geben können, werden wir das tun“, so Uhrmann. "Es wird eine Ouya 2 und dann eine Ouya 3 geben." Dabei sollen alle Spiele rückwärtskompatibel sein.

Die erste Ouya-Konsole wurde über ein Kickstarter-Projekt finanziert und soll im März an die Unterstützer ausgeliefert werden. In den Einzelhandel soll das Android-Gerät im Juni kommen. Laut Uhrmann handelt es sich dabei um „das beste Tegra-3-Gerät am Markt“. Um das zu gewährleisten, arbeitet das Unternehmen auch direkt mit Nvidia zusammen, die den Tegra-3-Chip produzieren.