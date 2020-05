Ovos entwickelt Serious Game zum Thema Verhütung

Die Spermien versuchen alles, um an die Eizelle heranzukommen – je nach Verhütungsmittel werden sie auf unterschiedliche Art und Weise aufgehalten. Unter die Spermien haben sich aber auch so manche Viren und Bakterien gemischt – doch nicht jedes Verhütungsmittel kann diese abwehren. So knapp kann der Inhalt des von Ovos für die Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung entwickelte Spiels für iOS und Android beschrieben werden.