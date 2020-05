Panasonic Bone Conduction im Test: Hören mit dem Knochen

Mit einem geschwungenen Bügel umschließen die 70 Euro teuren RP-HGS10 Bone-Conduction-Kopfhörer von Panasonic den Hinterkopf. Dadurch werden die beiden vibrierenden Übertragungsflächen vor dem Ohr am Schläfenbein fixiert. Die Vibrationen der Hörer bringen den Schädelknochen in Schwingung und übertragen so die Schallwellen an die Gehörknöchelchen. Weil dabei der äußere Gehörgang umgangen wird, bleibt die Ohrmuschel frei.

Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass man die Umgebungsgeräusche trotz Musikgenuss deutlich wahrnehmen kann. Vor allem beim Sport oder bei der Fortbewegung im Straßenverkehr soll diese Art der Hörtechnik Vorteile bringen.