Panasonic bringt neue Technics-Plattenspieler für DJs

Stabile Technik fürs Scratching

Der Tonarm, der die in der Schallplattenrille enthaltenen Musikinformation ausliest, ist wieder in der S-Form gehalten. Das ist typisch für Technics-Modelle und sorgt dafür, dass er statisch ausbalanciert ist. Das Tonarmrohr besteht aus leichtem, hochfestem Aluminium, während die Lagersektion der Aufhängung über ein gefrästes Gehäuse sowie hochpräzise Lagerelemente verfügt. Damit wird dafür gesorgt, dass es bei einer bekannten DJ-Technik, dem „Scratching“, zu einem Minimum an unerwünschten Nadelbewegungen kommt.

Beim SL-1210MK7 sind die Netz- und Phonokabel abnehmbar, damit sie im Falle eines Defektes rasch ausgetauscht werden können. Die Umdrehungsgeschwindigkeit kann auf 33-1/3, 45 oder 78 U/min eingestellt werden. Der Pitch-Einstellbereich liegt bei ±8%/±16%. Der Plattenspieler bleibt zudem komplett in schwarz gehalten, auch die Bedienelemente.

Rückwärtsspielen von Schallplatten

Für DJs interessant ist auch die neue Funktion „Reverse Play“. Wenn man die Geschwindigkeitstaste und die Start-Taste gleichzeitig drückt, dreht sich der Plattenspieler in die Gegenrichtung. Dadurch werden neue, kreative Möglichkeiten geweckt und es können auch „Geheimbotschaften“, die zumindest früher oft auf Vinyl versteckt waren, einfach abgehört werden.

Nähere Informationen zu Verfügbarkeit und Preis gab Panasonic allerdings noch keine bekannt.