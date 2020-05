Panasonic will superflache Displays vorantreiben

„Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wo wir anfangen müssen zu produzieren“, sagte Panasonic-Europachef Laurent Abadie am Mittwoch in einem Reuters-Interview kurz vor Eröffnung der Internationalen Funkausstellung in Berlin. Für die sogenannte OLED-Technologie hat der Konzern mit Sony und Japan Display ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet.

Dabei will sich Panasonic zunächst den Firmenkunden widmen und peilt noch keine Massenproduktion für den Endverbraucher an. Es gehe zum Beispiel um Anwendungen für die Autobranche. „Hier können wir Gewinn machen, in einem zweiten Schritt kommen dann die Konsumenten.“ Der Wettbewerb auf dem Markt sei allerdings sehr groß und der Preis für die bestehende LCD-Technologie bereits recht hoch. Es sei aber noch ein längerer Weg, bis OLED die führende Technologie sein könnte.