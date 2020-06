Samsung will Nvidia-Chips in den USA verbieten

Nach jahrelangen Patentstreitigkeiten mit Apple liegt Samsung nun mit Chiphersteller Nvidia in den Haaren. Einem Ansuchen an die International Trade Commission in den USA zufolge, strebt Samsung ein Verkaufsverbot von einigen Nvidia-Chips und somit Geräten an, die den Chip verbaut haben. Dabei geht es GeForce Grafikchips und mobile Tegra-Prozessoren. Laut Engadget wären vor allem Grafikkarten-Hersteller, wie Biostar und EVGA betroffen, aber auch Tegra-Geräte wie OUYAs Konsole und das Wikipad Gaming-Tablet.