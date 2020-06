Philips kooperiert mit LG, Loewe und Sharp

Kochte bislang jeder TV-Hersteller sein eigenes Software-Süppchen, sind nun erste Anzeichen einer Standardisierung zu erkennen. Philips gab auf der IFA in Berlin bekannt, diesbezüglich künftig mit LG, Loewe und Sharp zu kooperieren. „Entwickler sollen sich auf des Wesentliche konzentrieren können und ihre Zeit nicht mit Testen und Portieren vergeuden“, sagt Philips Manager Robert Smits. Man habe sich auf eine Plattform geeinigt. Apps, die für Flat-TVs eines Konzerns programmiert werden, funktionieren auch auf jenen der Kooperationspartner. Ab Oktober wird es ein SDK geben, das Entwickler die Arbeit deutlich erleichtern soll. Offene, etablierte Standards wie etwa HTML5, CE-HTML und HbbTV werden unterstützt.

Einfachere Programmierung für mehr Auswahl

Philips, Loewe, LG und Sharp wollen sich mit dem Schritt für die vernetzte Zukunft absichern. Wie eine Deloitte-Studie, die zur IFA-Eröffnung vorgestellt wurde, zeigt, sind Apps in Zukunft ein zentraler Bestandteil von TV-Geräten. So wie bei Apple oder Android erwarten Kunden auch von TV-Geräten zusätzliche Inhalte, Programme und Unterhaltung. Für Entwickler war es bislang jedoch schwierig und zeitaufwendig, Apps für unterschiedliche TV-Hersteller und deren Systeme zu programmieren. Gepaart mit geringer Nutzung und unsicherem Geschäftserfolg, ließen kleine Teams davon ab, Programme beizusteuern.

Apps als Absicherung

Von der Kooperation erhofft sich Philips, zu einem wichtigen Player im Bereich der „SmartTVs“ zu werden. „Ein gutes, funktionierendes Ökosystem ist die Basis für künftige Erfolge“, so Smits. Dass Software und Inhalte in den nächsten Jahren wichtiger als technische Funktionen wie 3-D, LED oder etwa Kontrastwerte werden, ist bei Philips auf der IFA offensichtlich. In Sachen technischer Innovation hält man sich heuer zurück, einzig in Sachen Design startet man mit einer neuen TV-Linie mit zeitgenössischem Look („DesignLine“).