PlayStation 4 soll 430 Dollar kosten

Laut der Zeitung Asahi Shimbun wird die PlayStation umgerechnet knapp 320 Euro kosten. Weitere Details zur Ausstattung oder Veröffentlichung wurden nicht genannt. Die Konsole soll aber definitiv beim angekündigten Event am 20. Februar vorgestellt werden, wie Reuters berichtet. Sony selbst hat zu dem Artikel keine offizielle Stellungnahme abgegeben. Die Veranstaltung in New York ist das erste große PlayStation-Event seit Jänner 2011, wo die tragbare Konsole PlayStation Vita vorgestellt wurde.

Am Donnerstag gab Sony außerdem bekannt, dass die Verluste zuletzt verringert werden konnten. Demnach verringerte sich der Nettoverlust nach massiven Umstrukturierungsmaßnahmen auf 10,7 Mrd. Yen (84,6 Mio. Euro).Im gleichen Vorjahreszeitraum war noch ein Fehlbetrag von 159 Mrd. Yen angefallen. In operativer Rechnung erwirtschaftet Sony zwischen Oktober und Dezember einen Gewinn von 46,4 Mrd. Yen nach einem Fehlbetrag von 91,7 Mrd. Yen im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 6,9 Prozent auf 1,95 Billionen Yen.

Sony sieht sich weiterhin auf Kurs, im gesamten Geschäftsjahr einen Gewinn von 20 Mrd. Yen einzufahren und damit die Kette von Verlusten zu durchbrechen. Im vergangenen Jahr gab es ein Rekord-Minus von 456,7 Mrd. Yen. Sony machen wie anderen japanischen Elektronik-Konzernen die Flaute im Geschäft mit TV-Geräten und der über lange Zeit starke Yen zu schaffen. Der neue Konzernchef Kazuo Hirai will mit einem rigiden Sparkurs und Innovationen Sony nun wieder in die schwarzen Zahlen zurückführen.