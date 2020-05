PlayStation 4 startet in den USA

Sony verschafft sich mit dem Marktstart am Freitag zumindest einen Vorsprung von einer Woche vor dem Rivalen Microsoft, der kommenden Freitag mit seiner Xbox One weltweit antritt. In Europa kommt die Playstation 4 am 29. November in den Handel. Für Sony hängt viel von einem Erfolg ab. Konsolen und Spiele sind eines der wichtigen Kerngeschäfte des Konzerns.

Insgesamt fünf Millionen Konsolen will Sony nach eigenem Plan bis März absetzen. Dass Sonys Gewinn unmittelbar von der Playstation 4 profitieren könnte, halten Beobachter indes für unwahrscheinlich, denn das Geschäft mit Spielekonsolen ist ein Projekt, das auf mehrere Jahre angelegt ist. Traditionell wird die Hardware erst später profitabel, der Umsatz wird mit Spieletiteln gemacht. Dennoch sehen manche Beobachter Sony auch mittelfristig auf der Gewinnerstraße: Zunächst dürfte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben, schätzt Piers Harding-Rolls, Analyst der Beratungsfirma IHS. Bis 2017 könnte Sony aber vor allem wegen der großen Markenbekanntheit seinen Rivalen Microsoft ausgestochen haben.

Sowohl Sony als auch Microsoft dürften aber von dem vergleichsweise schwachen Start von Nintendos Wii U profitieren, schätzt IHS. Viele Marktbeobachter gingen zudem davon aus, dass der anhaltende Trend etwa zum Spielen über Online-Plattformen vor allem Nintendo trifft, da das japanische Traditionshaus besonders viele Gelegenheitsspieler anziehe, berichtete das „ Wall Street Journal“.