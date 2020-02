Porsche Turbo Charger stellt Tesla Supercharger in den Schatten

Der Ladepark bietet 12 Schnellladesäulen mit 350 kW (Gleichstrom) und 4 Ladepunkte mit 22 kW (Wechselstrom). Insgesamt hat der Standort eine Leistung von 7 Megawatt und ist damit der stärkste Ladepark in Europa. Die Energie dafür kommt gänzlich aus regenerativen Energiequellen.

Er ist rund um die Uhr, jeden Tag der Woche, geöffnet. Porsche betont, dass hier jeder Stromtanken darf: „Willkommen sind Elektro- und Hybridfahrzeuge aller Marken“, sagt Gerd Rupp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH.

Am meisten profitieren dennoch die Besitzer eines Porsche Taycan. Das Elektroauto hat eine 800-Volt-Architektur. Damit kann die Leistung der 350-kW-Station ausgeschöpft werden. In 5 Minuten kann der Taycan Energie für 100 Kilometer Reichweite laden. Unter Idealbedingungen wird von 5% zu 80% in nur 22,5 Minuten geladen.