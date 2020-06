Portege Z20t: Toshibas Antwort auf Microsofts Surface

Im Tablet-Modus verspricht Toshiba eine Akkulaufzeit von bis zu über neun Stunden. Verbindet man das Tablet mit dem Tastaturdock, in dem sich ein zusätzlicher Akku befindet, soll das Z20t bis zu über 17 Stunden in Betrieb sein können. In der kleinsten Ausstattung wiegt das Tablet allein rund 725 Gramm und ist 9 Millimeter stark. Gemeinsam mit der Tastatur bringt es dann knapp 1,5 Kilogramm auf die Waage.