Qualcomm stellt 64-Bit-Prozessoren für Smartphones vor

Die neue Grafikeinheit Adreno 430 des Snapdragon 810 soll um 30 Prozent mehr Leistung bei 3D-Anwendungen bieten, als noch das Vorgängermodell 420, das im Snapdragon 805 verbaut ist. Videos in 4K/UHD können mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden, FullHD-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde. Adreno 430 kann bis zu 1,2 Gigapixel pro Sekunde verarbeiten und unterstützt Sensoren mit einer Größe von bis zu 55 Megapixeln.

Der Snapdragon 808 hat zwei Cortex-A57- und vier A53-Kerne. Er unterstützt nur RAM des Typs LPDDR3, beim Snapdragon 810 wird LPDDR4 unterstützt. Als Grafik-Einheit dient Adreno 418. Diese soll um 30 Prozent schneller als Adreno 330 sein, die beim Snapdragon 801 zum Einsatz kommt.

Muster der neuen Chips sollen ab dem dritten Quartal 2014 an die Hersteller geliefert werden. Erste Smartphones und Tablets mit den neuen Prozessoren sollen im ersten Halbjahr 2015 vorgestellt werden – voraussichtlich am Mobile World Congress, der Anfang März in Barcelona stattfinden wird.