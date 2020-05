Qubes OS: Daten trotz Sicherheitslücken schützen

Die virtuellen Maschinen selber basieren auf Vorlagen, die nur Lesezugriff haben. Das verringert die Angriffsfläche für hartnäckige Rootkits. Nur Nutzerdaten und Konfigurationsdateien sind in den VMs gespeichert. Qubes erlaubt sogar die Erstellung von Einweg-VMs. Wenn Nutzer einen verdächtigen Link in Firefox öffnen wollen, können sie das im laufenden Betrieb in einer Einweg-VM tun. Danach wird die VM zerstört, samt eventuell vorhandenem Schadcode. Auch verdächtige PDFs können so geöffnet werdenund sogar in ihre Bildkomponenten zerlegt und als vertrauenswürdige Datei wieder zusammengesetzt werden.

GPG-User können mit “Split GPG” ihren privaten Schlüssel in einer separaten VM speichern. So können Angreifer den Schlüssel nicht stehlen, wenn die Mail-VM kompromittiert sein sollte. Qubes weist auch dem Netzwerk-Interface eine eigene “netVM” zu, um den Netzwerkstapel vom Rest des Betriebssystems zu entkoppeln. “Wir nehmen von vornherein an, dass der netVM nicht zu trauen ist”, erklärt Bowden. “Das heißt, dass der komplette Traffic von einer Anwendungs-VM nach außen verschlüsselt werden sollte.”