Robstep: Mobiler Spaß ohne Auftrag

Der Robstep Robin M1 besteht aus einer Basis mit Rädern und einer zentralen Lenkstange. Das Gerät ist 46,4 Zentimeter breit, 32,5 Zentimeter lang und zwischen 96 und 132 Zentimeter hoch - je nach der Ausziehhöhe der Lenkstange. Eine Erhöhung zwischen den Trittflächen für beide Füße enthält eine LED-Anzeige, die über den Ladestand informiert. Aufgeladen wird der Akku per Adapter über die normale Steckdose. Der Anschluss am Robstep befindet sich unter einer Klappe an der Rückseite. Dort ist auch der Ein/Aus-Schalter untergebracht. Für den Betrieb benötigt man eine kleine Funkfernbedienung.

Mit einem Tastendruck auf eine der vier Fernbedienungstasten erwacht der Robstep mit einem Piepsen zum Leben. Setzt man einen Fuß auf eine der Trittflächen piepst es erneut. Steht der Robstep waagrecht, kann man den anderen Fuß auf die Basis stellen und ist fahrbereit. Eine leichte Vorwärtsneigung und der Robstep fährt langsam los. Rückwärts verhält es sich genauso. Drückt man die Lenkstange nach links oder rechts, verändert man die Fahrtrichtung. Im Stand dreht man sich in die gewünschte Richtung um die eigene Achse.