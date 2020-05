Rundum gelungen nach dem Hype: Moto 360 im Hands-on

Es war vermutlich bislang der größte Hype in Sachen Wearables, den Motorola mit seiner Moto 360 ausgelöst hat. Ursprung war Googles Entwicklerkonferenz Google I/O, wo die Öffentlichkeit erstmals einen Vorgeschmack auf die smarte Uhr bekommen konnte. Bis zur offiziellen Vorstellung vergingen dann noch einige Monate. Am Freitag war es dann so weit, Motorola präsentierte die Moto 360 offiziell und startete auch gleich den Verkauf in den USA. In Europa muss man sich bis zum Verkaufsstart noch bis zur zweiten Oktoberhälfte gedulden. Die futurezone konnte sich in Berlin dennoch bereits einen ersten Eindruck von dem machen, was der Gerätekategorie Smartwatch zum endgültigen Durchbruch verhelfen soll.