Sailor Bluetooth Lautsprecher im Test: Sound in Würfelform

Die kleinen Lautsprecher in Würfelform, die vom Schweizer Unternehmen Stilus stammen, lassen sich kabellos per Bluetooth mit Computer und mobilen Geräten verbinden. Probleme mit der Kompatibilität dürften dabei wohl kaum auftreten, denn die Sailor SA-2000 benötigen lediglich Bluetooth 2.1 mit EDR, was nahezu alle Bluetooth-fähigen Geräte, die in den vergangenen Jahren produziert wurden, beherrschen.

Die angegebene Reichweite der Funkverbindung von zehn bis dreißig Metern hängt natürlich von den verwendeten Geräten sowie von der räumlichen Beschaffenheit ab.