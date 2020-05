Samsung bringt goldenes Galaxy S4

Das goldene Samsung Galaxy S4 wird allerdings in gleich zwei Versionen veröffentlicht, berichtet The Verge. Die beiden Optionen nennen sich " Gold Pink" und " Gold Brown". Bei Gold Brown ist das gesamte Gehäuse inklusive der Gerätefront vergoldet. Bei Gold Pink erscheint die rückseitige Hülle in Gold, während die Front in Pink gehalten ist.

Erhältlich sein sollten die beiden Gold-Versionen des S4 vorerst wohl nur in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dementsprechend wurden die neuen Farbvarianten auch durch das Twitter-Konto von SamsungMobileArabia angekündigt. Es sei "zweifelhaft", ob das goldene Samsung Galaxy S4 auch in andere Länder exportiert werde, schreibt The Verge.