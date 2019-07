Samsung bringt zum Note 10 passende Galaxy Buds

Mit der neuen Galaxy Note 10-Serie will Samsung auch neues Zubehör anbieten, darunter die Samsung Galaxy Buds in der Farbe Silber. Damit passt sie optimal zur neuen Hauptfarbe „ Aura Glow“ des Note 10 und Note 10+. Diese ähnelt stark Huaweis "Breathing Crystal – der Weiß-Silber-Mantel bekommt je nach Lichteinfall grünliche und lilafarbene Nuancen. Doch das wird Samsung-Fans kaum stören. Technisch sollen die Kopfhörer jedoch kein Update erhalten haben, bieten also die gewohnte Performance.