Wearables ergänzen neue Samsung-Smartphones

Während der Präsentation des Samsung Galaxy S10 wurden am Mittwochabend auch mehrere neue Wearable-Geräte vorgestellt. Das auffälligste Produkt dabei ist die Galaxy Watch Active, eine Smartwatch, die Funktionsvielfalt mit schlankem, minimalistischem Design verbinden will. Das am Handgelenk getragene Gerät kann den Blutdruck überwachen, erkennt und protokolliert Aktivitäten automatisch und soll bei übermäßigem Stress sogar zu Atemübungen motivieren. Die Smartwatch kann dank Samsungs Bixby Assistent per Sprache gesteuert werden.