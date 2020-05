Samsung Note Edge im Hands-On: Um die Ecke gedacht

Displays

Der Übergang zwischen Haupt-Display und Kanten-Display ist fließend. Auf dem zusätzlichen Display-Bereich werden als Standard selbst gewählte Verknüpfungen zu Apps sowie Shortcuts für gewisse Funktionen, beispielsweise die Taschenlampe, den Musikplayer oder ein Lineal, angezeigt. Im Gegensatz zu den meisten Mini-Apps ist das Lineal eine wirklich gute Idee. Durch das Kanten-Display ist das virtuell Lineal flacher als auf normalen, wodurch es leichter fällt damit Sachen abzumessen.

In Apps wie der Kamera werden zudem die Bedienelemente in diesem Bereich angezeigt. Gerade bei der Kamera-App ist das aber nicht wirklich sinnvoll. Hält man das Note Edge mit zwei Händen zum Fotografieren wie ein normales Smartphone, sind der Auslöser und die anderen Funktionen schwerer mit den Daumen zu erreichen, als sie es etwa beim S5 oder Note 4 sind.

Per Wisch nach Links oder Rechts kann der Benutzer zwischen sogenannten Panels wählen. Diese zeigen beispielsweise das Wetter, aktuelle Aktienkurse oder ein selbst definiertes Wallpaper an. Derzeit ist die Auswahl noch auf ein Dutzend Panels beschränkt, die vorwiegend mit Samsung-Apps funktionieren. Die Panels werden auch im Lockscreen angezeigt. Ist das Display ausgeschaltet, kann in der Kante die Uhrzeit angezeigt werden. So soll man etwa in der Nacht stets die Uhrzeit sehen, ohne, dass man erst das Smartphone ertasten muss. Die Uhrzeit wird allerdings nur sehr klein angezeigt, da das Kanten-Display eben nur 160 Pixel breit ist.