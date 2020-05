Samsung präsentiert Galaxy Round mit gebogenem Display

Der südkoreanische Konzern Samsung hat die zahlreichen Gerüchte bestätigt und im hauseigenen Blog Samsung Tomorrow einen ersten Vorgeschmack auf das Gerät gegeben. Bei dem Smartphone dürfte es sich im Grunde um ein Galaxy Note 3 handeln, mit der Besonderheit des gebogenen Displays.

So gibt Samsung an, dass das Galaxy Round mit einem AMOLED-Display mit 5,7 Zoll Diagonale bei FullHD-Auflösung ausgestattet ist. Die Rückseite ist, wie schon beim Note 3, in Leder-Optik gehalten. Auch die restlichen Spezifikationen entsprechen dem Note 3, so kommt eine QuadCore-CPU mit 2,3GHz in Verbindung mit drei GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Die Kamera löst maximal mit 13 Megapixel auf, der Akku hat eine Kapazität von 2800mAh.