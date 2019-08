Samsung präsentiert günstigeres Galaxy Note 10

Highlight der Design-Änderungen sind die schmäleren Ränder und die Auslassung für die Frontkamera. Wie bei der Galaxy S10-Reihe verbirgt sich die Selfie-Kamera in einem kleinen Loch im Bildschirm. Beim Galaxy Note 10 ist das Kameraloch allerdings zentriert im Display zu finden. Außerdem nimmt die Aussparung für die Kamera weniger Platz in Anspruch als bei den S10-Modellen.

Formfaktor

Die schmäleren Ränder ermöglichen einen effizienteren Formfaktor. So ist das Note 10 von den Maßen her kleiner als die Vorgängerversion: Bei einem 0,1 Zoll kleineren Display werden in der Länge zehn Millimeter und in der breite fünf Millimeter eingespart.

Beim größeren Note 10+ bedeutet das: Trotz 0,4 Zoll größeren Bildschirm, ist das Gehäuse lediglich weniger als ein Millimeter länger als das Note 9. Auch beim Gewicht konnte Samsung einsparen: Das Galaxy Note 10 wiegt 168 Gramm, das Galaxy Note 10+ 196 Gramm. Das Note 9 wiegt 201 Gramm.

Die physischen Tasten befinden sich allesamt auf der linken Gehäuseseite. Der viel kritisierte und dedizierte Bixby-Button ist beim Note 10 verschwunden. Stattdessen dient der Power Button gleichzeitig als Bixby Button. Die Note 10-Smartphones sind nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt.