Samsung setzt bei SmartTVs auf Sprache

„Gibt es heute Spiele in der Champions-League?" „Auf welchem Sender läuft demnächst ein Kinderprogramm?" oder „Spielt es heute auf einem Kanal CSI?" Bei der CES im vergangenen Jahr hatte Samsung erstmals seinen biometrischen SmartTV präsentiert, der den Benutzer am Gesicht erkennt sowie per Sprache und Handzeichen gesteuert werden konnte. In den vergangenen zwölf Monaten hat Samsung die biometrische Steuerung noch verbessert. „Unsere Flat-TV sind fast menschlich geworden", meint der US-Chef des koreanischen Elektronikkonzerns Samsung, Tim Baxter, leicht übertrieben. „Aber die neueste Generation unserer SmartTVs versteht komplette Sätze."