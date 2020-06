Samsung soll Videodienst für Smartphones planen

Samsung will einen neuen Versuch unternehmen als Content-Anbieter aufzutreten. Dafür soll ein eigener Videodienst ins Leben rufen werden. Unter Berufung auf Insidern will The Informationen von Samsungs Plänen erfahren haben. Demnach will der südkoreanische Konzern einen zweistelligen Millionenbetrag aufwenden, um einen Videodienst zu starten.

Allerdings soll es Samsung nicht darum gehen, Video-On-Demand-Anbietern wie Netflix Konkurrenz zu machen, sondern sich vor allem an neue Sehergewohnheiten auf Smartphones und Tablets richten. Da Bandbreite und kleine Display auf mobilen Geräten neue Formate erfordern, sollen dafür eigene Kurzfilmen produziert werden.