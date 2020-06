Samsung stellt 7 Zoll-Smartphone Galaxy W vor

Die Auflösung des Bildschirms beträgt 1280 mal 720 Bildpunkte (210 ppi), die vier Kerne der CPU sind mit je 1,2 GHz getaktet und werden von 1,5 Gigabyte RAM unterstützt. Die 16 Gigabyte an internem Speicher können per microSD-Karte erweitert werden. Die Hauptkamera nimmt Bilder mit acht Megapixeln Auflösung auf, die Frontkamera löst mit zwei Megapixeln auf. Der Akku ist mit 3200 mAh recht solide ausgestattet, zudem funkt das Galaxy W im LTE-Netz. Statt Android 4.4 kommt aber noch Android 4.3 zum Einsatz. Der Preis liegt in Südkorea bei rund 360 Euro. Es ist noch unklar, ob das Smartphone auch in Europa verfügbar sein wird, vorerst wurde es nur für den südkoreanischen Markt angekündigt.