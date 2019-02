Samsung will Notch mit Smartphone-Stift abschaffen

Integration in andere Geräte

Darüber hinaus erwähnt Samsung in seinem Patent die Möglichkeit, den S Pen künftig in Notebooks und Desktop-Bildschirmen unterzubringen. Die Kamera könnte auf diese Weise die obligate Webcam ersetzen, die meist am oberen Bildschirmrand untergebracht ist.

Obwohl der Antrag für das Kamerastift-Patent bereits im Februar 2017 eingereicht wurde, sollte man laut Android Police nicht mit einer baldigen Markteinführung rechnen. Im kommenden Samsung Galaxy Note 10 brauche man das neue Bordinstrument jedenfalls nicht erwarten.