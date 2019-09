Seat zeigt erste Bilder seines elektrischen SUV

"Mit der Präsentation des Konzeptfahrzeugs Cupra Tavascan lassen wir unsere Vision eines rein elektrischen Sportwagens wahr werden", erklärt Wayne Griffiths, CEO von Cupra, der Performance-Marke von Seat.

Die Luftschlitze an der Front sollen die Effizienz erhöhen, indem sie die Luft gleichmäßig über die Karosserie strömen lassen oder sie zur Kühlung der Batterie nach innen leiten. Ebenso im Hinblick auf Effizienz soll die Aerodynamik des Fahrzeugs für einen verbesserten Luftwiderstand sorgen.

"Der Fahrer erhält alle benötigten Informationen über ein volldigitales 12,3-Zoll- Display, das durch ein weiteres 13-Zoll-Infotainmentdisplay ergänzt wird", schreibt Seat in der Aussendung. Der Bildschirm an der Mittelkonsole kann bei Bedarf auch in Richtung Beifahrer geschwenkt werden.