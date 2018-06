Segway stellt selbstbalancierende E-Skates vor

Was kommt nach dem Segway Personentransporter und nach dem Hoverboard? Es sind so genannte E-Skates: Selbstbalancierende kleine Boards mit einem Rad pro Fuß. Segway-Ninebot (die chinesische Firma Ninebot übernahm Segway 2015) hat künftig ein entsprechendes Produkt im Angebot. Es nennt sich Segway Drift W1 und soll "bald" auf den Markt kommen, wie das Unternehmen in einer Presseaussendung mitteilt.