Segways neuester Prototyp ist ein 40 km/h schneller Sessel

Segway experimentiert weiter mit elektrischen Fortbewegungsmitteln. Der neueste Prototyp ist ein fahrender Sessel, der auf zwei Rädern balanciert. Er soll eine bequeme Alternative zu E-Rollern sein, weil Menschen für längere Fahrten lieber sitzen als zu stehen.

Der S-Pod ist mit 150 Kilogramm nicht gerade ein Leichtgewicht. Die Traglast wird mit 120 Kilogramm angegeben. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 40 km/h. Aus Sicherheitsgründen ist er aber elektronisch auf 12 km/h abgeriegelt. Das ist vermutlich besser so: Als Fußgänger will man nicht von einer 270 Kilogramm schweren Kombination aus Mensch und Maschine mit 40 km/h am Gehsteig niedergemäht werden.