Selfie-Kamera des iPhone 11 fällt bei Test durch

Bei den Kriterien, was ein neues Smartphone denn können sollte, geht es mittlerweile in erster Linie darum, dass die Kamera gute Fotos schießen sollte. Denn da sich die verschiedenen Smartphones in Sachen Design nur mehr in Details unterscheiden, versuchen die Hersteller, sich mit Kamerafunktionen und -qualität von der Konkurrenz abzuheben.

Einen guten Überblick über die Qualitäten der einzelnen Smartphones bietet dabei Kameratest-Blog DxOMark. Regelmäßig veröffentlichen die Kameraspezialisten detaillierte Testergebnisse und reihen die Smartphones nach Kameraqualität. Nun war die Selfie-Kamera des iPhone 11 an der Reihe, und DxOMark ist nicht gerade begeistert.