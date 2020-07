Shimi: Musikroboter tanzt mit Smartphone

Shimi kann auf nahezu alle Funktionen des Smartphones zugreifen, so auch die Kamera, die für Gesichtstracking genutzt wird. So sind die Lautsprecher beim Hören von Musik stets auf den Nutzer gerichtet. Der Nutzer kann auch per Klopfen eines Rythmus ein Lied vorgeben, das dann von Shimi aus der vorhandenen Musikbibliothek gesucht wird. Per Handgesten, die aber noch erweitert werden, lässt sich der Roboter steuern. Des weiteren soll Shimi nicht zu einem simplen Gadget verkommen, sondern in Zukunft auch aktiv Musik anhand des Geschmacks des Nutzers empfehlen. Das Gerät ist sowohl mit Android als Apple-Smartphones kompatibel und soll noch 2013 erscheinen.