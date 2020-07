Siri verliert im Vergleichstest mit Google

gewählt, der mit dem Jelly Bean-Update ausgeliefert werden soll, sondern auf die herkömmliche Suche zurückgegriffen. Vermutlich war zum Vergleichszeitraum der Sprachassistent noch nicht erschienen.

86 zu 68 Prozent

Google bewies ungemeine Treffsicherheit und beantwortete 86 Prozent der Fragen korrekt. Bei Siri kam die Spracherkennung erschwerend hinzu, die in der lauteren Umgebung nur 83 Prozent der Fragen richtig verstand und im ruhigen Raum auf eine Trefferquote von 86 Prozent kam. Insgesamt konnte Siri 62 Prozent der Anfragen in der lauten Umgebung richtig beantworten, im ruhigen Raum knapp 68 Prozent. "Um eine ernsthafte Alternative zu Google zu werden, muss Siri zumindest zu Google aufschließen.", meint Munster. Das erwartet er sich aber für die Veröffentlichung des neuen mobilen Betriebssystems iOS 6, das Siris Abhängigkeit von Google deutlich reduzieren soll.

Kuriose Antworten von Siri

Derzeit bezieht Siri knapp 60 Prozent seiner Antworten von Google, 20 Prozent kommen über Yelp, 14 von Wolfram Alpha sowie 4 Prozent von Yahoo und 2 Prozent aus der Online-Enzyklopädie Wikipedia. Gerade beim Verständnis einiger Fragen bereitete die Spracherkennung von Siri Probleme. So verstand Siri die Frage "Where is Elvis buried?" (Wo liegt Elvis begraben?) als die Frage nach dem Standort von jemanden namens "Elvis Buried". Auch bei der Frage "Wann fliegt das nächste Mal der Halleysche Komet an der Erde vorbei?" antwortet Siri lediglich lapidar: "Sie haben keine Meetings mit Halley."