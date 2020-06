Sky Online-Videothek Snap nun auch für Android verfügbar

Wie Sky am Montag mitteilte, ist die eigenen Online-Videothek, mit der man auf das Sky-Fernsehangebot zugreifen kann, ab Dienstag auch für Android-Geräte mittels einer Gratis-App nutzbar. Die App für die Sky-Videothek Snap kann bis Ende April in Google Play heruntergeladen udn gratis getestet werden. Sky zufolge sollen zunächst Galaxy-User offiziell in den Genuss der App kommen - sie wird für das Galaxy S3, S4, Tab 2 und Tab 3 bereitgestellt.