SMS Audio BioSport: Pulsmessende Ohrhörer im Test

Äußeres und Tragekomfort

Bei den Ohrhörern handelt es sich um In-Ear-Varianten, die man in den Gehörgang steckt. Da jener von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, liegen den BioSport mehrere verschiedene Gummiaufsätze bei, von denen man den aussucht, den man am bequemsten Tragen kann. Die Ohrhörer sind mit einem Flachkabel versehen und verfügen außerdem über ein Mikrofon, an dem sich gleichzeitig auch ein Schalter befindet, mit dem man die Pulsmessfunktion an bzw. wieder ausschalten kann.

Im Vergleich zu konventionellen In-Ears sind die BioSport ein gutes Stück größer und verfügen außerdem über eine Gummischlaufe, über die der Puls gemessen wird. Im futurezone-Test war der kleinste Aufsatz notwendig, um die Ohrhörer bequem tragen zu können. Selbst wenn man In-Ear-Ohrhörer gewohnt ist, braucht man wohl eine Weile, um sich an die BioSport zu gewöhnen. Grund ist wohl, dass sie nicht nur im Gehörgang klemmen, sondern nahezu das ganze Ohr ausfüllen. Wenn der Aufsatz nicht perfekt passt, ist es jedes Mal ein kleines Geduldsspiel, die BioSport passend einzusetzen.