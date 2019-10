So könnten Apples neue AirPods aussehen

Die Option wurde in einem Teil des Systems gefunden, der für Bedienhilfen zuständig ist. So ist zu erwarten, dass auch die neuen AirPods als Hörhilfen eingesetzt werden können. Der Modell-Code der neuen AirPods lautet nach Angaben von 9to5Mac B298. Auf der Website SlashLeaks wurde bereits vor einigen Wochen geleakte Fotos veröffentlicht, die die AirPods in der Produktion zeigen sollen.