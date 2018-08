So macht man bessere Fotos mit Huaweis P20 Pro

Die meisten Kamera-Apps unterstützen durch das Einblenden vorgefertigter Raster die Anwendung dieser Regeln. So kann einfach ein neunteiliges Raster, ein Phi-Raster oder die für den goldenen Schnitt erforderliche Fibonacci-Spirale eingeblendet werden. Obwohl sie für viele Einsteiger lästig erscheinen mögen, helfen die Raster - richtig angewendet - dabei, interessante Aufnahmen zu machen. Einfach mal selbst ausprobieren und das Motiv nicht genau in der Mitte platzieren. Außerdem lässt sich mit den Hilfslinien gut das Problem eines schiefen Horizonts vermeiden.

Weg mit den Stützrädern

Um für das perfekte Bild zu sorgen, entwickeln viele Hersteller Software-Features, die im Alltag helfen sollen. Ein in Asien beliebtes Feature ist beispielsweise der Beauty-Modus, der Gesichter erkennt und diese in Echtzeit schönt. Das Ergebnis ist jedoch meist eher erschreckend und wenig vorteilhaft, insbesondere für Angehörige von Minderheiten. Der Grund ist simpel: Die Hersteller orientieren sich oftmals an den Schönheitsidealen im eigenen Land (beispielsweise helle Haut, große Augen und ein besonders schlankes Gesicht) und verwandeln den Nutzer so unfreiwillig in einen Cartoon-Charakter.