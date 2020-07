Solarpanel im Test: Öko-Strom für Smartphones

Ladedauer

so-fi gibt selbst an, dass ein durchschnittliches Smartphone in knapp zwei bis drei Stunden voll geladen sein soll. Dieser Wert konnte auch bei wolkenlosem Sommerwetter nicht ganz erreicht werden, nach knapp zwei Stunden war der Akku eines HTC One S (Kapazität 1.400 mAh) lediglich halb voll. Im Zusammenspiel mit dem Pufferakku ging das deutlich schneller von statten und es verblieben nach der kompletten Aufladung des Smartphones in etwa knapp zwei Drittel der Pufferakku-Ladung.

Für das Aufladen über das Fenster muss man Geduld und einen sonnigen Platz mitbringen. Im futurezone-Test konnte der Pufferakku so nach einem ganzen Tag lediglich halb geladen werden. Ein schräges Dachfenster erzielt hier bessere Ergebnisse. Generell erzielt das Solar-Panel deutlich bessere Ergebnisse an der frischen Luft.

Pufferakku

Der von der futurezone getestete Akku bietet 3.000 mAh und somit genug Strom um ein herkömmliches Smartphone zweimal zu laden. Ausnahme bieten hier aber Modelle wie das aktuelle Samsung-Flaggschiff Galaxy S III, das mit einem 2.100 mAh Akku ausgestattet ist, oder der 2.650 mAh-Akku des Galaxy Note. Hier könnte sich der 10.000 mAh Akku als hilfreich erweisen, der noch dazu einen höheren Ausgansstrom bietet und so auch das Laden von Tablets erlaubt.

Fazit

Für all jene, die längere Zeit an der frischen Luft verbringen und dabei verzweifelt nach Strom für ihr Smartphone suchen, kann das Solarpanel ein wahrer Lebensretter sein. Stubenhocker können nur eingeschränkt vom Solarpanel profitieren. Die Kombination mit dem Akku-Pack ist empfehlenswert, da ein Laden mit dem Panel zu inkonsistent ist. Für das Akku-Pack kann eine uneingeschränkte Kaufempfehlung ausgesprochen werden, das mit 3.000 mAh eine ordentliche Notlösung für den immensen Stromhunger mancher Smartphones darstellt.

Alternativen

Effizient, aber definitiv nicht einmal annähernd so nachhaltig wie das Solarpanel sind die Brennstoffzellen von Lilliputian Systems, die mit Butangas gefüllt werden und ein Smartphone bis zu 14 Mal aufladen. Zusatzakkus, sogenannte Power Packs, sind bereits ab 30 Euro erhältlich. Hier gilt es besonders auf die Kapazität sowie den benötigten Anschluss zu achten. Einfallsreiche Nutzer haben sich mit ein wenig Klebestreifen, Kabel sowie Batterien ein eigenes Akkupack gebaut - der Nachbau erfolgt allerdings auf eigene Gefahr.