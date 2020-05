Sony bringt Android-Wear-Smartwatch und SmartBand Talk

Erstmals setzt Sony mit der SmartWatch 3 auf Googles neues Wearables-Betriebssystem Android Wear. Per Google Now kann man so auf die wichtigsten Google-Dienste zugreifen und wird über neue Ereignisse am Handy benachrichtigt. Per Sprachsteuerung kann man die Uhr beziehungsweise das via Bluetooth angebundene Handy außerdem steuern. Zusätzlich wird Sony laut eigenen Angaben ein Update mit der hauseigenen Mobile UX nachliefern. Nutzer können dann noch zusätzliche Dinge auf dem Smartphone kontrollieren, wie die Sony Walkman-App oder die Kamera. Auch Sony Lifelog wird unterstützt, mit dem der Träger seine Tätigkeiten aufzeichnen kann.

Die Smartwatch 3 verfügt außerdem über einen integrierten GPS-Empfänger, WLAN und vier GB internen Speicher. Sie ist wasser- und staubgeschützt nach IP68-Standard. Erhältlich gegen Ende des dritten Quartals mit auswechselbarem Silikon-oder Metallarmband für voraussichtlich 229,99 bzw. 279,99 EUR (UVP).