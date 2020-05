Sony stellt Vollformat-Systemkamera Alpha A7 vor

Der Konzern hat außerdem eine Reihe von neuen Objektiven vorgestellt, die mit den Systemkameras kompatibel sind. Weitere sollen in den nächsten zwölf Monaten folgen. Die älteren NEX APS-C-Objektive können ebenfalls weiterverwendet werden, sowohl in einem Crop-, als auch in einem Vollformat-Modus. Bei letzterem muss man allerdings starke Vignettierung beziehungsweise dunkle Bildecken in Kauf nehmen.

Die A7 soll im November erscheinen und ohne Objektiv rund 1.500 Euro (UVP) kosten. Die Variante ohne Tiefpassfilter soll um rund 2.100 Euro (UVP) auf den Markt kommen. Die A7 wird außerdem im Kit mit 28-70mm-Objektiv um 1.800 Euro verkauft werden.