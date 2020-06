Sony WS613 im Test: Musik statt Wasser im Ohr

Die Tonqualität ist über wie unter Wasser in Ordnung. Höhen und mittlere Töne sind klar, der Bass könnte allerdings etwas besser ausgeprägt sein. Das ändert sich auch nicht, wenn der Player auf dem Trockenen verwendet wird. Die Installation von Software ist nicht nötig, der Player wird von Rechnern unter Windows, Linux oder OS X als Datenträger erkannt und kann so einfach mit Musik befüllt werden. Angeschlossen werden muss der NWZ-WS613 über eine Docking-Station, was der wasserfesten Konstruktion ohne Anschlussbuchsen geschuldet ist. Im Test hat es ab und zu länger gedauert, bis der NWZ-WS613 vom Computer erkannt wurde, am Ende hat es bisher aber immer geklappt. Neben MP3-Files akzeptiert der Player auch WMA, AAC oder Linear PCM.

Der integrierte Akku schafft laut Herstellerangaben rund acht Stunden, sofern das Gerät nicht per Bluetooth mit einem Smartphone gekoppelt ist. Mit ständig voll aufgedrehter Lautstärke wird dieser Wert nicht ganz erreicht, eine Woche mit täglichem Sportprogramm (fünf mal eine Stunde Arbeitsweg mit dem Fahrrad plus zwei mal eine Stunde schwimmen) schafft der Akku aber tatsächlich. Im Bluetooth-Modus halbiert sich die Laufzeit allerdings fast. Aufgeladen werden kann das Gerät nur über die Docking-Station.