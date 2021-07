Sony Xperia Tablet Z im Test: Thermentauglich

Zeit für noch ein Z: Nach dem Xperia Tablet S bringt Sony das Xperia Tablet Z. Das Design des Geräts orientiert sich an dem Smartphone Sony Xperia Z und glücklicherweise nicht an früheren Sony-Tablets, wodurch der „Knick" an der Rückseite entfällt. Mit 6,9 mm ist es eines der dünnsten derzeit verfügbaren Tablets. Wie beim namensgleichen Smartphone haben die Ränder Plexiglas-Einlagen. Das sieht zwar gut aus, erzeugt aber an jeder Seite zwei zusätzliche Kanten, die nicht abgerundet genug sind. Besonders im Querformat kann längeres Halten dadurch unangenehm werden – obwohl das Tablet mit 495 Gramm recht leicht ausgefallen ist. Durch die schlanke Linie lässt sich das Gerät eher leicht biegen, wirkt aber dennoch nicht fragil.

Die Rückseite ist gummiertes, dunkelgraues Plastik. Das sieht nicht nur gut aus, sondern erhöht die Griffigkeit in feuchter Umgebung. Denn, wie schon das Xperia Z, ist auch das Xperia Tablet Z wasserfest (untertauchen bis zu 30 Minuten). Eine gewöhnliche, glatte Rückseite wäre da nicht sinnvoll. Hat man wirklich vor das Tablet in die Dusche oder Badewanne mitzunehmen, könnte es aufgrund rutschiger Finger schnell mal auf die Fließen knallen. Und da es zwar wasser- aber nicht stoßfest ist, könnte dies in einem Totalschaden enden.

Die Front des Xperia Tablet Z ist weniger gelungen. Links und rechts vom Display ist ein 2,2 cm breiter Rand, was auch das Tablet unnötig breit erscheinen lässt. Das Glas des Displays ist mit einer Schutzfolie bedeckt. Diese schließt nicht so an den Rändern ab, dass es nicht auffallen würde. Noch dazu ist sie ein Fingerabdruck-Magnet. Auch der leicht erhobene Rahmen rund um das Display und der Spalt zwischen Rahmen und Display sind keine optischen Highlights.