Sonys 20-Megapixel-Smartphone Xperia Z1 im Kurztest

Das Sony Xperia Z1 ist das neue Smartphone-Flaggschiff des Konzerns und bietet auf dem Papier das Beste, was es derzeit am Markt gibt. Laut Sony vereint es „all the Power and all the Smartness“ in einem Smartphone. Das Z1 folgt ziemlich genau dem Designschema, das man schon von den letzten Sony-Smartphones wie dem Xperia Z und dem Xperia Z Ultra kennt. Wie diese Vorgängermodelle besteht das Gerät aus Aluminium, ist verglast und sticht unter anderem durch seinen auffälligen Power-Knopf aus der Masse heraus. Die Verarbeitung macht insgesamt einen sehr guten, stabilen und verlässlichen Eindruck. Das sollte es auch, immerhin soll es staub- und vor allem wasserdicht sein, was durch eine entsprechende IP-Zertifizierung bestätigt wird.

Das FullHD-Display mit Sonys Trilumius-Display macht im Hands-On einen positiven Eindruck, die Farben sind wesentlich leuchtender und strahlender als beim Fünf-Zöller Xperia Z. Auch der Betrachtungswinkel des Z1 ist durchwegs positiv zu bewerten.