Sonys hochauflösendes Z4 Tablet im Hands-on

Sony geht in Sachen Design mit dem Z4 Tablet gewohnte Wege. Der Fokus liegt wie bei den Vorgängermodellen wieder darauf, ein möglichst minimalistisches, schlankes Gerät zu liefern, was mit dem Gerät auch gelungen ist. Laut dem Konzern ist das Z4 Tablet das derzeit dünnste und leichteste 2K-Tablet am Markt. Mit seinen 6,1mm Dicke bei 389 Gramm liegt das Tablet auch gut und vor allem leicht in der Hand. Die Rückseite ist nicht, wie bei den Telefonen der Z-Serie, verglast, sondern besteht aus einem matten Kunststoff. Jener fühlt sich zwar durchwegs hochwertig an, zieht jedoch gleichzeitig auch wieder Fingerabdrücke magisch an.