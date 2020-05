Sonys Smartphone Xperia Z1 Compact angetestet

Sony hat sein Smartphone Z1 schrumpfen lassen, um es taschenfreundlicher zu machen. Aus fünf Zoll werden 4,3 Zoll, was in der Praxis einen großen Unterschied macht. Das Gehäuse misst 127 x 64,9 x 9,5 mm und ist somit deutlich kleiner und eine Spur dicker als das Z1 (144 x 74 x 8,5 mm). Mit 135 Gramm ist es außerdem 34 Gramm leichter. Dadurch liegt das Z1 Compact wesentlich besser in der Hand als das große Z1 und ist einfacher in der Hosentasche zu transportieren.