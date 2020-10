Soviel kostet das SpaceX Starlink-Internet monatlich

895 Starlink-Satelliten hat SpaceX bereits in den Orbit geschossen. Nicht weniger als 3 Prozent davon sind bereits kaputt. Das hält aber das Unternehmen von Elon Musk nicht auf, die Beta-Tests für die Internetversorgung auszuweiten.

Zahlreiche Interessenten haben von SpaceX eine Benachrichtigung erhalten, dass sie für Beta-Tests in Frage kommen würden. Wer bei dem Beta-Programm, das SpaceX "Better Than Nothing Beta" nennt, dabei sein will, muss sich eine entsprechende Antenne kaufen und einen monatlichen Betrag zahlen.