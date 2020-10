US-Einsatzkräfte nutzen bereits Starlink-Internet: "Fantastisch"

Den ersten Schultag miterleben

Halls Einheit habe in den vergangenen Tagen sowohl Stationen für die Kommunikation der Einsatzkräfte als auch für Einheimische errichtet, die durch die Waldbrände keine Telefon- oder Internetverbindung mehr haben. "Ich habe sogar eine Station errichtet, um es Kindern zu erlauben, ihren Schulanfang mitzuerleben. Wir haben wirklich eine ganze Menge an Bedürfnissen abgedeckt." Von den derzeit verfügbaren technischen Lösungen, um Internet in entlegene Regionen zu bringen, sei Starlink "die derzeit beste", sagt Hall.

Viele, niedrig fliegende Satelliten

Ein Vorteil des Starlink-Netzwerks gegenüber anderen Satelliten-Internet-Anbietern liege in der vergleichsweise niedrigen Flughöhe der Satelliten. Außerdem sind derzeit bereits mehr als 700 Satelliten im Orbit, ein Bruchteil der angepeilten Gesamtanzahl von mehreren 10.000 Satelliten. Der Dienst wird unterdessen auch bereits von anderen US-Behörden, wie der Air Force oder dem Geheimdienst Homeland Security getestet.