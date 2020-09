Elon Musk will Starlink an die Börse bringen

Das Weltraum-Unternehmen SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk will seine Internet-Sparte Starlink in den kommenden Jahren an die Börse bringen. Voraussetzung dafür ist ein stabiles Umsatzwachstum. „Der Markt mag keinen unberechenbaren Cashflow, haha“, schrieb Musk auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er sei ein „großer Fan“ von Kleinanlegern und werde dafür sorgen, dass diese bei der Neu-Emission oberste Priorität erhielten.